Влада Кривого Рогу просить "АрселорМіттал" не зупиняти роботу комбінату

Влада міста, зокрема, заявляє про соціально-економічні наслідки повної зупинки комбінату, адже нині на ньому працюють близько 17 тисяч людей.

Подальше масштабне скорочення персоналу призведе до втрати доходів тисячами родин та посилення соціальної напруги. В умовах повномасштабної військової агресії такі наслідки можуть негативно вплинути не лише на стабільність Криворізької територіальної громади, а й держави загалом", - йдеться у зверненні.

Також наголошується на ризиках техногенно-екологічного характеру в разі повного зупинення підприємства та небезпеці можливого припинення належного утримання гідротехнічних споруд.

Як приклад наведено аварійний прорив дамби Центрального хвостосховища у 2021 році.

На думку Вілкула та депутатського корпусу, повне припинення виробничої діяльності, про яке говорить керівництво компанії, не є єдиним можливим рішенням.

"Вам добре відомо, що навіть після ракетних обстрілів зберігається технічна можливість часткової роботи металургійного комплексу з урахуванням дотримання заходів безпеки для працівників підприємства, що технічно можливо", - йдеться у зверненні.

Крім того, зазначається, що на внутрішньому ринку України залишається попит на металопродукцію, зокрема для будівництва та відновлення інфраструктури, й збут продукції може здійснюватися

Лакшмі Мітталу пропонують особисто втрутитися в ситуацію та забезпечити перегляд намірів щодо повного зупинення підприємства, ухваливши зважене рішення, спрямоване на запобігання техногенно-екологічній катастрофі, збереження виробничого потенціалу та максимально можливої кількості робочих місць.