Влада Кривого Рогу просить "АрселорМіттал" не зупиняти роботу комбінату

Криворізька міська рада на чолі з в.о. мера Юрієм Вілкулом звернулася до індійського мільярдера Лакшмі Міттала з проханням переглянути наміри повної зупинки "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Кривого Рогу.
Влада міста, зокрема, заявляє про соціально-економічні наслідки повної зупинки комбінату, адже нині на ньому працюють близько 17 тисяч людей.
Подальше масштабне скорочення персоналу призведе до втрати доходів тисячами родин та посилення соціальної напруги. В умовах повномасштабної військової агресії такі наслідки можуть негативно вплинути не лише на стабільність Криворізької територіальної громади, а й держави загалом", - йдеться у зверненні.
Також наголошується на ризиках техногенно-екологічного характеру в разі повного зупинення підприємства та небезпеці можливого припинення належного утримання гідротехнічних споруд.
Як приклад наведено аварійний прорив дамби Центрального хвостосховища у 2021 році.
На думку Вілкула та депутатського корпусу, повне припинення виробничої діяльності, про яке говорить керівництво компанії, не є єдиним можливим рішенням.
"Вам добре відомо, що навіть після ракетних обстрілів зберігається технічна можливість часткової роботи металургійного комплексу з урахуванням дотримання заходів безпеки для працівників підприємства, що технічно можливо", - йдеться у зверненні.
Крім того, зазначається, що на внутрішньому ринку України залишається попит на металопродукцію, зокрема для будівництва та відновлення інфраструктури, й збут продукції може здійснюватися
Лакшмі Мітталу пропонують особисто втрутитися в ситуацію та забезпечити перегляд намірів щодо повного зупинення підприємства, ухваливши зважене рішення, спрямоване на запобігання техногенно-екологічній катастрофі, збереження виробничого потенціалу та максимально можливої кількості робочих місць.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" переводить підприємство в режим холодної зупинки.
Рішення про зупинку ухвалили після чотирьох руйнівних ракетних атак РФ, унаслідок яких загинули шестеро працівників, ще понад 18 людей отримали поранення.
Первинне металургійне виробництво вже зупинено. Протягом наступних двох місяців триватиме підготовка до безпечної зупинки та консервація промислових активів.