ua en ru
Пн, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Влада Гамбурга передала Україні машину для розмінування

Понеділок 13 травня 2024 15:31
UA EN RU
Влада Гамбурга передала Україні машину для розмінування Фото: сенатор Гамбурга з внутрішніх справ Анді Гроте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сенатор німецького міста Гамбург із внутрішніх справ Анді Гроте символічно передав послу України в Німеччині Олексію Макєєву першу з чотирьох машин для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

З червня їх використовуватимуть для знешкодження вибухонебезпечних предметів в Україні. Ще три апарати буде передано в серпні.

"Мінування значних територій України є однією з найбільших небезпек, які війна становить для населення країни. Тому ми дуже раді, що можемо використовувати наш досвід зі знешкодження вибухонебезпечних предметів у Гамбурзі, щоб допомогти скоротити кількість людей, які гинуть від мін в Україні", - заявив Гроте.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина відіграє важливу роль у підтримці України, надаючи їй всебічну військову, політичну та фінансову допомогу. Військова допомога з боку Німеччини є життєво важливою для обороноздатності України.

За межами військової сфери Німеччина також активно підтримує вступ України до ЄС. Канцлер Олаф Шольц відіграв важливу роль у просуванні цього питання.

Однак не всі питання співпраці було вирішено. Зокрема, тривають переговори щодо передачі Україні ракети далекого радіусу дії "Таурус", попри те, що Шольц проти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гамбург Війна Росії проти України Допомога Україні
NEWS
Вовчанськ на мапі бойових дій. Що відбувається у місті
Вовчанськ на мапі бойових дій. Що відбувається у місті
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть