Влада Гамбурга передала Україні машину для розмінування

Фото: сенатор Гамбурга з внутрішніх справ Анді Гроте (Getty Images)

Сенатор німецького міста Гамбург із внутрішніх справ Анді Гроте символічно передав послу України в Німеччині Олексію Макєєву першу з чотирьох машин для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

З червня їх використовуватимуть для знешкодження вибухонебезпечних предметів в Україні. Ще три апарати буде передано в серпні. "Мінування значних територій України є однією з найбільших небезпек, які війна становить для населення країни. Тому ми дуже раді, що можемо використовувати наш досвід зі знешкодження вибухонебезпечних предметів у Гамбурзі, щоб допомогти скоротити кількість людей, які гинуть від мін в Україні", - заявив Гроте.