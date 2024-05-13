Власти Гамбурга передали Украине машину для разминирования

Сенатор немецкого города Гамбург по внутренним делам Анди Гроте символически передал послу Украины в Германии Алексею Макееву первую из четырех машин для разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

С июня они будут использоваться для обезвреживания взрывоопасных предметов в Украине. Еще три аппарата будут переданы в августе.

"Минирование значительных территорий Украины является одной из самых больших опасностей, которые война представляет для населения страны. Поэтому мы очень рады, что можем использовать наш опыт по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Гамбурге, чтобы помочь сократить число людей, погибающих от мин в Украине", - заявил Гроте.