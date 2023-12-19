Влада Фінляндії видала кілька сотень дозволів на ухилення від санкцій проти РФ

"У тих випадках, якими ми займаємося, зазвичай запитуються дозволи на ухилення від персональних санкцій, тобто так званих фінансових санкцій, йдеться також про дозволи на переказ грошей", - зазначила вона.

За її словами, підсанкційна особа могла отримати дозвіл на використання заморожених коштів для оплати платежів за нерухомість.

Також це дозволи, пов'язані з продажем бізнесу у Росії.

"Коли фінська компанія продає свою дочірню компанію в Росії і якщо у збутовій компанії дочірньої компанії продукція, що підпадає під санкції, передається новому покупцеві, то така передача продукції новому власнику має бути схвалена", - розповіла Саріваара.

При цьому понад 300 запитів на отримання дозволів було відхилено або залишено без розгляду. Зокрема, не було надано жодного дозволу на виплату пенсії переміщеній особі.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, країни Заходу значно посилили антиросійські санкції після повномасштабного вторгнення РФ до України. Зокрема, обмеження стосувалися заморожування активів.

Ще вчора, 18 грудня, Європейський Союз затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії, до якого, зокрема, входить заборона імпорту алмазів.