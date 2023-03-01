UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Влада Буркіна-Фасо розірвала 60-річну військову угоду з Францією, - ЗМІ

Фото: влада Буркіна-Фасо розірвала 60-річну військову угоду з Францією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Буркіна-Фасо вирішила припинити дію "угоди про військову допомогу" з Францією, яку було підписано у 1961 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.

Як зазначає видання, Міністерство закордонних справ африканської держави надіслало Франції листа, який "денонсує угоду про технічну військову допомогу, укладену в Парижі 24 квітня 1961 року між Республікою Верхня Вольта (нинішня Буркіна-Фасо) та Французькою Республікою, включаючи два додатки до нього".

При цьому Буркіна-Фасо дала французам один місяць після отримання листа на "повний від'їзд всього французького військового персоналу, який перебуває на службі у військових адміністраціях Буркіна-Фасо".

Варто зауважити, що відносини між країнами різко погіршилися після того, як військовий Ібрагім Траоре прийшов до влади в результаті держперевороту у вересні.

З того моменту влада Буркіна-Фасо хотіла "урізноманітнити партнерські відносини". Серед потенційних нових партнерів, зокрема, є Росія.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія причетна до військового перевороту в Буркіна-Фасо. У країні помітили "вагнерівців".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяРосійська ФедераціяБуркина-Фасо