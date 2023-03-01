Влада Буркіна-Фасо розірвала 60-річну військову угоду з Францією, - ЗМІ

Як зазначає видання, Міністерство закордонних справ африканської держави надіслало Франції листа, який "денонсує угоду про технічну військову допомогу, укладену в Парижі 24 квітня 1961 року між Республікою Верхня Вольта (нинішня Буркіна-Фасо) та Французькою Республікою, включаючи два додатки до нього".

При цьому Буркіна-Фасо дала французам один місяць після отримання листа на "повний від'їзд всього французького військового персоналу, який перебуває на службі у військових адміністраціях Буркіна-Фасо".

Варто зауважити, що відносини між країнами різко погіршилися після того, як військовий Ібрагім Траоре прийшов до влади в результаті держперевороту у вересні.

З того моменту влада Буркіна-Фасо хотіла "урізноманітнити партнерські відносини". Серед потенційних нових партнерів, зокрема, є Росія.