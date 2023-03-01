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Влада Буркіна-Фасо розірвала 60-річну військову угоду з Францією, - ЗМІ

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Уагадугу, Середа 01 березня 2023 18:30
Влада Буркіна-Фасо розірвала 60-річну військову угоду з Францією, - ЗМІ Фото: влада Буркіна-Фасо розірвала 60-річну військову угоду з Францією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Буркіна-Фасо вирішила припинити дію "угоди про військову допомогу" з Францією, яку було підписано у 1961 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.

Як зазначає видання, Міністерство закордонних справ африканської держави надіслало Франції листа, який "денонсує угоду про технічну військову допомогу, укладену в Парижі 24 квітня 1961 року між Республікою Верхня Вольта (нинішня Буркіна-Фасо) та Французькою Республікою, включаючи два додатки до нього".

При цьому Буркіна-Фасо дала французам один місяць після отримання листа на "повний від'їзд всього французького військового персоналу, який перебуває на службі у військових адміністраціях Буркіна-Фасо".

Варто зауважити, що відносини між країнами різко погіршилися після того, як військовий Ібрагім Траоре прийшов до влади в результаті держперевороту у вересні.

З того моменту влада Буркіна-Фасо хотіла "урізноманітнити партнерські відносини". Серед потенційних нових партнерів, зокрема, є Росія.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія причетна до військового перевороту в Буркіна-Фасо. У країні помітили "вагнерівців".

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Франція Російська Федерація Буркина-Фасо
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