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Власти Буркина-Фасо расторгли 60-летний военный договор с Францией, - СМИ

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Уагадугу, Среда 01 марта 2023 18:30
Власти Буркина-Фасо расторгли 60-летний военный договор с Францией, - СМИ Фото: власти Буркина-Фасо расторгли 60-летний военный договор с Францией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Буркина-Фасо решили прекратить действие "соглашения о военной помощи" с Францией, которое было подписано в 1961 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSN.

Как отмечает издание, Министерство иностранных дел африканского государства направило Франции письмо, которое "денонсирует соглашение о технической военной помощи, заключенное в Париже 24 апреля 1961 года между Республикой Верхняя Вольта (нынешняя Буркина-Фасо) и Французской Республикой, включая два приложения к нему".

При этом Буркина-Фасо дала французам один месяц после получения письма на "полный отъезд всего французского военного персонала, находящегося на службе в военных администрациях Буркина-Фасо".

Стоит заметить, что отношения между странами резко ухудшились после того, как военный Ибрагим Траоре пришел к власти в результате госпереворота в сентябре.

С того момента власти Буркина-Фасо хотели "разнообразить партнерские отношения". Среди потенциальных новых партнеров, в том числе, находится Россия.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия причастна к военному перевороту в Буркина-Фасо. В стране заметили "вагнеровцев".

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