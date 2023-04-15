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Влада Берліна вимагає гроші за "паркування" підбитого танка перед посольством РФ

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Берлін, Субота 15 квітня 2023 23:11
Влада Берліна вимагає гроші за "паркування" підбитого танка перед посольством РФ Фото: влада Берліна вимагає гроші за "паркування" підбитого танка перед посольством РФ (flickr by Kaltpfote)
Автор: Іван Носальський

Берлін хоче, щоб організатори акції, під час якої перед посольством РФ було розміщено підбитий танк росіян, заплатили "за паркування".

Як повідомляє РБК-Україна, про це BZ Berlin розповіли організатори Енно Ленце та Віланд Гібель.

Вони зазначили, що згідно з угодою, яка була укладена з місцевою владою, вони зобов'язані заплатити 806 євро 20 центів за те, що танк простояв перед посольством Росії чотири дні.

Таку суму пояснили "спеціальним використанням танком 43,08 квадратних метрів асфальту".

Варто зауважити, що 24 лютого, у річницю початку повномасштабного вторгнення в Україну, у Берліні біля посольства Росії зранку почав стояти підбитий танк окупантів Т-72.

Організатори акції зазначали, що техніка служила нагадуванням про початок війни.

"Ми хочемо поставити цей мотлох терористам під двері та повернути його їм", - заявляв тоді Гібель.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецслужби РФ використовують Tinder для вербування військових та політиків Німеччини.

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