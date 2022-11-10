Вкрали старовинні ікони. Росіяни розграбували українську церкву в Енергодарі

"Росіяни заявили про запобігання "незаконній спробі" вивезення семи православних ікон, які були знайдені в Енергодарі в православній церкві України. Церковні цінності, які належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею. Йдеться про ікони кінця 18 - початку 19 століття", - ідеться у повідомленні.

В ЦНС зауважили, що вивіз ікон "до музею", за фактом означає подальший їх вивіз до РФ.

Зазначено, що росіяни активно грабують музейні фонди України. Уже були пограбовані музеї Криму, Донеччини, Херсонщини, Луганщини й ті ж музеї Мелітополя.