Вкрали "донатів" на мільйони гривень: поліція спіймала групу шахраїв

Поліцейські встановили, що зловмисники створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів. Вони використовували фотографії документів українських військовослужбовців, які знайшли у відкритих джерелах.

Шахраї публікували оголошення про збір коштів нібито на потреби військових. Гроші зловмисники витрачали на власні потреби. Загальна сума вкрадених грошей становить понад 2,5 млн гривень.

Кіберполіцейські та слідчі відстежили весь ланцюг руху грошових коштів — від моменту їх привласнення до легалізації. Також встановлено осіб, які реєстрували фейкові акаунти військовослужбовців у соцмережах і розміщували оголошення про збір коштів, а також місця їхнього перебування.

Правоохоронці провели 11 обшуків на території Черкаської та Київської областей. Було вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Трьом фігурантам оголосили підозру за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 ККУ. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: поліція викрила шахраїв, які виманювали "донати" (npu.gov.ua)