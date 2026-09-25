Вкрадене українське зерно можуть везти через Латвію: влада посилила контроль

Сейм Латвії терміново посилив контроль за зерновими вантажами з третіх країн. Нові правила мають допомогти виявляти вантажі, які можуть мати незаконне походження, зокрема зерно, вивезене з окупованих територій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Delfi.
Поправки до закону "Про обіг кормів для тварин" Сейм остаточно ухвалив 24 вересня. Вони дозволяють контролювати вантажі з кормами, у тому числі брати зразки для лабораторного аналізу, щоб встановити їхнє походження.
Уряд повинен визначити перелік вантажів, що перевірятимуться, а також порядок проведення таких перевірок Продовольчо-ветеринарною службою.
Необхідність посилення контролю виникла після отримання Латвією інформації про українське зерно, незаконно вивезене з окупованих територій.
Влада країни також враховує ризик того, що такі вантажі можуть перевозитися з документами, що вказують на російське походження, зокрема через латвійські порти.
Раніше Латвія вже запровадила заборону на імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів. При цьому транзитні вантажі з третіх країн можуть проходити через територію країни та ЄС без надходження на європейський ринок.
Тепер влада хоче мати більш гнучкий механізм перевірки походження вантажів. Зокрема раніше продовольче зерно не перевірялося з метою встановити достовірність заявленого географічного походження.
Нагадуємо, що Мінсільгосп США переглянув оцінку зернового ринку України на 2026/27 маркетинговий рік: прогноз виробництва пшениці підвищений, проте очікуваний обсяг українського експорту зерна, навпаки, виявився нижчим за попередню оцінку.