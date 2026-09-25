Вкрадене українське зерно можуть везти через Латвію: влада посилила контроль

Контроль стане суворішим

Поправки до закону "Про обіг кормів для тварин" Сейм остаточно ухвалив 24 вересня. Вони дозволяють контролювати вантажі з кормами, у тому числі брати зразки для лабораторного аналізу, щоб встановити їхнє походження.

Уряд повинен визначити перелік вантажів, що перевірятимуться, а також порядок проведення таких перевірок Продовольчо-ветеринарною службою.

Необхідність посилення контролю виникла після отримання Латвією інформації про українське зерно, незаконно вивезене з окупованих територій.

Влада країни також враховує ризик того, що такі вантажі можуть перевозитися з документами, що вказують на російське походження, зокрема через латвійські порти.

Чому змінили правила

Раніше Латвія вже запровадила заборону на імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів. При цьому транзитні вантажі з третіх країн можуть проходити через територію країни та ЄС без надходження на європейський ринок.

Тепер влада хоче мати більш гнучкий механізм перевірки походження вантажів. Зокрема раніше продовольче зерно не перевірялося з метою встановити достовірність заявленого географічного походження.