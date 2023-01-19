Включно з Кримом. Україна сама приймає рішення щодо завдання ударів у війні, - Держдеп

"США надають Україні допомогу в галузі безпеки, зброю та запаси, необхідні їй... для захисту своєї території від російської агресії, проте при цьому Вашингтон не приймає рішення про завдання ударів від імені наших українських партнерів", - заявив Нед Прайс.

Він акцентував, рішення щодо завдання ударів залежать від українців.

"Сполучені Штати та інші країни світу ніколи не визнавали анексію Росією частини східної України чи анексію Криму. Крим - це Україна. Це не зміниться. Ми надали нашим українським партнерам саме те, що їм потрібно, щоб протистояти загрозам там, де вони вирують найбільш затято", - зазначив Нед Прайс.

Тако він нагадав, що Вашингтон поступово збільшував обсяги та характер допомоги Україні у сфері безпеки - від "Стингерів" та "Джавелінів" до артилерійських систем HIMARS та бойових машин "Бредлі" - які потрібні ЗСУ для того, щоб "атакувати російські позиції на суверенній українській землі".

"США ніколи не заохочували і не дозволяли нашим українським партнерам завдавати ударів за межі їхніх кордонів. Все, що ми надаємо Україні, призначене для єдиної мети - її самооборони... Зрештою, саме наші українські партнери мають визначити, як... і де використовувати цю зброю та боєприпаси для захисту своєї суверенної території", - підсумував Нед Прайс.

Нагадаємо, що цікавий матеріал на цю тему нещодавно опублікувало видання The New York Times. За даними журналістів, в адміністрації президента США Джо Байдена вирішили переглянути свою політику і тепер там розглядають можливість допомоги Україні в завданні ударів по території окупованого Криму.

Крім того, в США заявили, що мають намір змінити динаміку війни Росії проти України передачею нових пакетів військової підтримки українцям.

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