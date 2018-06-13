В ВККСУ объяснили, что может задержать проведение конкурса в антикоррупционный суд

Формирование совета международных экспертов может иметь определенные риски для движения конкурса

Процесс проведения конкурса для будущих судей антикоррупционного суда может задержаться из-за формирования Общественного совета международных экспертов. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков.

По его словам, формирование совета экспертов может иметь определенные риски для движения конкурса.

"Очень важный вопрос, чтобы формирование этого Общественного совета международных экспертов не задержало движение конкурса в антикоррупционный суд. Я бы сказал, что риски такие возможны. Почему? Потому что кандидатов будут предоставлять международные организации. Они могут происходить по какой-то процедуре у них там. Кого-то они найдут в качестве кандидатов, а кандидаты скажут "не хочу". Тогда придется искать другого кандидата (эксперта, - ред.). То есть, все, что будет у нас, будет происходить быстро. А на то, что происходит за рубежом - мы не влияем", - заявил Козьяков.

Напомним, ранее Козьяков сообщил, что конкурс на должности судей в Высший антикоррупционный суд начнется в ближайшие недели.

Отметим, что в четверг закон об антикоррупционном суде вступит в силу.