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У ВККСУ пояснили, що може затримати проведення конкурсу до антикорупційного суду

НовиниПолітика    13.06.2018 - 14:37
Фото: Сергій Козьяков (rsu.court.gov.ua)
Фото: Сергій Козьяков (rsu.court.gov.ua)

Формування ради міжнародних експертів може мати певні ризики для руху конкурсу

Процес проведення конкурсу для майбутніх суддів антикорупційного суду може затриматись через формування Громадської ради міжнародних експертів. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Сергій Козьяков.

За його словами, формування ради експертів може мати певні ризики для руху конкурсу.

"Дуже важливе питання, щоб формування цієї Громадської ради міжнародних експертів не затримало рух конкурсу до антикорупційного суду. Я б сказав, що ризики такі можливі. Чому?  Тому що кандидатів будуть надавати міжнародні організації. Вони можуть відбуватись за якоюсь процедурою у них там. Когось вони знайдуть як кандидатів, а кандидати скажуть "не хочу". Тоді доведеться шукати іншого кандидата (експерта, - ред.). Тобто, все, що буде у нас, відбуватиметься швидко. А на те, що відбувається за кордоном - ми не впливаємо", - заявив Козьяков.

Нагадаємо, раніше Козьяков повідомив, що конкурс на посади суддів до Вищого антикорупційного суду розпочнеться у найближчі тижні.

Зазначимо, що у четвер закон про антикорупційний суд набуде чинності.

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Теги публікації: ВККСУ, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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