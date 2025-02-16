Без явки в ТЦК не обійтися? Що треба знати перед подачею заяви на відстрочку

Як зазначають у терцентрі, ще від минулого року точаться суперечки про те, чи повинен військовозобов'язаний громадянин особисто прибувати до ТЦК для того, щоб подати документи на відстрочку від мобілізації.

Численні адвокати звертали увагу на той факт, що статтею 58 Постанови Кабінету міністрів України №560 визначено формулювання "особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку заяву" що, на їх думку, не є тотожним поняттю "особисто приходять до ТЦК та СП".

Проте 16 січня поточного року набули чинності зміни до даної постанови, які свідчать про хибність подібного трактування, заявляють в ТЦК.

Зокрема до пункту 58, яким, власне, і передбачено подання заяви разом з підтверджуючими документами, відтепер додано другий абзац, в якому чітко визначено, що "Під час подання заяви військовозобов’язаний пред’являє військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі)."

Таким чином, для подання заяви на отримання відстрочки військовозобов'язаний громадянин повинен особисто прибути до ТЦК. Жодних "відстрочок поштою" чинним законодавством не передбачено. Потрібно особисто прибути і під час подання заяви пред'явити свій військово-обліковий документ.

Відстрочка від мобілізації

В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні право на відстрочку від мобілізації мають кілька категорій громадян. Її можна отримати у зв'язку зі станом здоров'я, за сімейними умовами, за професійною діяльністю, навчанням. Конкретний перелік і умови визначені законами України та постановами уряду. Для отримання відстрочки необхідно подати відповідні документи до ТЦК.

Нагадаємо, що нещодавно в застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для людей з інвалідністю та студентів, аспірантів і докторантів. Щоб це зробити, достатньо оновити військовий документ у додатку, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично.

Крім того, раніше запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації в Резерв+ для багатодітних батьків, а саме сімей, що мають троє неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.