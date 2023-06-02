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Визнають проблеми? Генштаб РФ випустив доповідь зі скаргами на мобілізацію та постачання

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П'ятниця 02 червня 2023 21:06
Визнають проблеми? Генштаб РФ випустив доповідь зі скаргами на мобілізацію та постачання Ілюстративне фото: Генштаб РФ випустив доповідь зі скаргами на мобілізацію та постачання (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ Євген Бурдинський написав доповідь, де він поскаржився на неготовність частини росіян до призову. Документ видалили невдовзі після публікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Важные истории".

Як зазначає видання, доповідь Бурдинського була опублікована на сайті журналу Міноборони "Військові комісаріати Росії". Її видалили, але копія збереглася у веб-архіві.

У документі згадуються дані про те, що в Росії в ході минулорічної мобілізації нібито вдалося призвати понад 300 тисяч осіб і з них сформували 280 нових підрозділів.

При цьому заступник голови Генштабу в доповіді визнав, що російська армія має проблеми "з неготовністю частини суспільства до виконання військового обов'язку". Також він написав про погану організацію забезпечення озброєннями та технікою.

Бурдинський зазначив, що до участі у війні проти України в Росії почали залучати співробітників охоронних підприємств.

Військовий країни-агресора розповідає, що у 2023 році росіяни хочуть сформувати "Азовський військово-морський район" на окупованих територіях України.

Також він писав, що у 2023 році військкомати проводитимуть організовані рейди на призовників разом зі співробітниками Міністерства внутрішніх справ.

Мобілізація у Росії

Нагадаємо, торік восени російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в країні на тлі значних втрат у війні проти України.

Після цього українське Міністерство оборони заявило про те, що ворогові вдалося мобілізувати близько 280 тисяч людей. Їх відправляли на фронт без якісної підготовки, оскільки такі призовники потрапляли в полон за кілька тижнів після початку мобілізації.

Сьогодні, 2 червня, у розвідці Естонії розповіли, що Росія може оголосити вже другу хвилю мобілізації. Шанс цього дуже високий.

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