Визнають проблеми? Генштаб РФ випустив доповідь зі скаргами на мобілізацію та постачання

Глава мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ Євген Бурдинський написав доповідь, де він поскаржився на неготовність частини росіян до призову. Документ видалили невдовзі після публікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Важные истории ".

Як зазначає видання, доповідь Бурдинського була опублікована на сайті журналу Міноборони "Військові комісаріати Росії". Її видалили, але копія збереглася у веб-архіві.

У документі згадуються дані про те, що в Росії в ході минулорічної мобілізації нібито вдалося призвати понад 300 тисяч осіб і з них сформували 280 нових підрозділів.

При цьому заступник голови Генштабу в доповіді визнав, що російська армія має проблеми "з неготовністю частини суспільства до виконання військового обов'язку". Також він написав про погану організацію забезпечення озброєннями та технікою.

Бурдинський зазначив, що до участі у війні проти України в Росії почали залучати співробітників охоронних підприємств.

Військовий країни-агресора розповідає, що у 2023 році росіяни хочуть сформувати "Азовський військово-морський район" на окупованих територіях України.

Також він писав, що у 2023 році військкомати проводитимуть організовані рейди на призовників разом зі співробітниками Міністерства внутрішніх справ.

Мобілізація у Росії

Нагадаємо, торік восени російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в країні на тлі значних втрат у війні проти України.

Після цього українське Міністерство оборони заявило про те, що ворогові вдалося мобілізувати близько 280 тисяч людей. Їх відправляли на фронт без якісної підготовки, оскільки такі призовники потрапляли в полон за кілька тижнів після початку мобілізації.

Сьогодні, 2 червня, у розвідці Естонії розповіли, що Росія може оголосити вже другу хвилю мобілізації. Шанс цього дуже високий.