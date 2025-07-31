"Визнання" окупованих земель України російськими: в МЗС попередили Нікарагуа

"Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на повідомлення провідних світових засобів масової інформації про послання керівництва Республіки Нікарагуа російському диктатору Путіну з повною підтримкою та визнанням Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України як невід'ємної частини території Російської Федерації", - сказано у повідомленні.

В МЗС зазначили, що у разі підтвердження інформації Київ розцінить так дії, як грубе порушення міжнародного права та зобов'язань Нікарагуа. Україна залишає за собою право на відповідь на недружні дії.

В міністерстві також нагадали, що будь-яка спроба "визнати" російськими тимчасово окупованих територій України суперечить резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) "Визначення агресії" та резолюції ES-11/4 від 12 жовтня 2022 року. Ці документи прямо закликають не визнавати окупацію росіянами будь-яких частей України.

"Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, а також Донецька, Луганська, Херсонська й Запорізька області були і залишаються невід’ємними частинами території України. Будь-які так звані "референдуми", "консультації" чи заяви окупантів, так само як і "визнання" цих незаконних дій третіми державами є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків", - сказано у повідомленні МЗС.

В міністерстві додали, що проти Нікарагуа секторальні санкції вже вводили у 2020 році, оскільки країна відкрила "почесне консульство" в тимчасово окупованому Сімферополі.

Зараз в Нікарагуа є вибір: або негайно спростувати повідомлення ЗМІ щодо "визнання територій", якщо це дійсно не відповідає дійсності - або зіткнутися з важкими наслідками.

"Відсутність такого спростування найближчим часом буде розцінена українською стороною як підтвердження достовірності таких повідомлень, з усіма відповідними наслідками", - попередили в МЗС.