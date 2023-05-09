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Визнали так звані "ЛДНР". Ще 59 депутатам Держдуми РФ загрожує довічне ув'язнення

Фото: ще 59 депутатам Держдуми РФ загрожує довічне ув'язнення за визнання так званих "ЛДНР" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Довічне ув’язнення загрожує ще 59 депутатам російської Держдуми. Вони голосували за визнання так званих "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"15 лютого минулого року вони проголосували за постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в СБУ, на підставі депутатського звернення 21 лютого очільник Кремля підписав відповідні укази. Уже наступного дня російські депутати підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "ЛДНР". Після цього ватажки терористів "офіційно" звернулися до російського президента з проханням надати їм військову допомогу у відбитті надуманої ними "агресії". Відтак 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

"Тим самим російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо спроб захоплення нашої держави", - констатують у відомстві.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Наразі Служба безпеки завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальні акти.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, раніше суд визнав винними 20 депутатів Державної думи Росії у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

Крім того, співробітники ДБР та СБУ повідомили про підозру заступнику голови Державної думи РФ Олександру Бабакову, який володіє українською енергетичною компанією VS Energy.

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