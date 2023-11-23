Визначна прем’єра. «Оппенгеймер» онлайн українською на SWEET.TV

В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV прем’єра грандіозного байопіка Крістофера Нолана «Оппенгеймер». Стрічку про «батька атомної бомби» вмикайте онлайн вже зараз на SWEET.TV на сайті, телевізорі чи у додатку. До речі, у додатку фільм можна завантажити, щоб дивитися без інтернету.

СЮЖЕТ: Молодий та амбітний вчений Роберт Оппенгеймер приймає запрошення взяти участь у проєкті по розробці атомної бомби ― «Мангеттенський проєкт». Бомбардування Японії перетворює вченого на противника подальших ядерних розробок. Військовий чиновник розпочинає проти вченого дискредитаційну кампанію.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Фільм заснований на творі «Американський Прометей: тріумф та трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера» Кайя Берда та Мартіна Шервіна.

Бюджет картини $100 млн, касові збори станом на листопад 2023 становили понад $ 950 млн, а фільм отримав звання найуспішнішої стрічки про часи Другої світової війни.

«Оппенгеймер» – перший байопік від режисера Крістофера Нолана. І найдовший фільм у його кар’єрі ― 180 хвилин.

Фільм був знятий за 57 днів.

У фільмі зіграли мегазірки: Роберт Дауні-молодший, Емілі Блант, Рамі Малек, Метт Деймон, Кеннет Брана, Флоренс П’ю, Ґері Олдмен. І, звісно, Кілліан Мерфі, який ідеально впорався з роллю Оппенгеймера.

Щоб чорно-білі частини фільму були зняті у тій самій якості, що й решта стрічки, компанія Kodak випустила першу чорно-білу плівку IMAX.

У фільмі немає комп’ютерної графіки. Це стосується і кадрів вибуху. Супервайзер спецефектів Скотт Р. Фішер відтворив вибух на великій мініатюрі ядерного полігону. Команда обрала такий ракурс, щоб мініатюру не можна було відрізнити від повнорозмірних декорацій. Фішер використовував бензин, пропан, алюмінієву пудру і магній.

Епізод із випробуванням бомби зняли в Нью-Мексико, поруч із місцем справжнього вибуху.

SWEET.TV ― усі грандіозні прем’єри в одному сервісі

«Оппенгеймер», «Барбі», «Місія неможлива 7», «Аватар 2», «Русалонька», Marvel, DC та багато іншого ― усі ці фільми можна подивитися на SWEET.TV ― без пошуків, без реклами, українською і у відмінній якості.

Завдяки ексклюзивній співпраці SWEET.TV з FILM.UA в онлайн-кінотеатрі відбулися національні ексклюзивні прем’єри анімаційної стрічки «Мавка» та фільму «Довбуш». Також маленькі глядачі можуть подивитися всі серії «Хоробрих Зайців» ― мультсеріалу, що підкорив понад 80 країн світу.

Найпопулярніші серіали Америки ― нові та культові ― також є на SWEET.TV. Ці серіали б’ють рекорди та збирають велику фанбазу в усьому світі. Серед них модний серіал «Ведмідь», детективна історія «Убивства в одній будівлі», драма «Вибула», а також мегапопулярні «Офіс», «Загублені», «Футурама» тощо.

SWEET.TV ― це про свідоме споживання контенту, про повагу до правовласників та всіх, хто брав участь у створенні серіалів, фільмів.

Кожен новий глядач може підключити безкоштовну тестову підписку і дивитися 7 днів вільно контент, що входить до найбільшого тарифного плану, а це все ― телебачення, кіно та серіали, мультики й освітній контент. Не треба паспортів, прописок та інших документів ― просто обирайте зручний спосіб реєстрації у декілька кліків. І дивіться SWEET.TV на телевізорі, смартфоні, планшеті, комп’ютері та через X-box ― 5 пристроїв на одну підписку ― всюди, де є інтернет. Навіть за кордоном без додаткових реєстрацій та доплат.