Визначився перший учасник основного раунду наступної Ліги чемпіонів

У 27-му турі Ліги 1 ПСЖ на виїзді розгромив "Сент-Етьєн" з рахунком – 6:1, помучившись трохи з суперником у першому таймі (1:1) і забивши п'ять голів у другому. Цей результат міг зробити парижан достроковими чемпіонами Франції за умови нічиєї в матчі "Монако" – "Ніцца".

Втім, монегаски не зробили подарунок ПСЖ, здобувши перемогу 2:1. Тож, святкування чергового "золота" парижани відклали до наступного туру: вони можуть оформити чемпіонство 5 квітня на рідному стадіоні в поєдинку з "Анжером".

З іншим завданням команда Луїса Енріке вже справилась. За 7 турів до завершення сезону ПСЖ гарантовано фінішує не нижче другого місця. Це означає що команда першою забезпечила собі участь в основному раунді наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

ПСЖ є незмінним учасником Ліги чемпіонів, починаючи з сезону-2013/14. Таким чином для французького клубу наступний розіграш турніру стане 13-м поспіль. Найкращим досягненням парижан є вихід у фінал в сезоні-2019/20. Тоді ПСЖ поступився мюнхенській "Баварії" – 0:1.

Лідер чемпіонату Франції продовжує виступи в поточній ЛЧ. У 1/8 фіналу ПСЖ здолав у серії пенальті англійський "Ліверпуль". А в чвертьфіналі зустрінеться з іншим британським клубом – "Астон Віллою".

ЛЧ-2025/26: що відомо

71-й сезон головного європейського клубного футбольного турніру та 34-й – із моменту перейменування Кубка європейських чемпіонів на Лігу чемпіонів стартує з кваліфікації 8 липня поточного року. Перший тур основного етапу призначено на 16 вересня. Це буде другий розіграш Ліги чемпіонів у новому форматі.

Фінал турніру пройде 30 травня 2026 року в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена".

У основному раунді візьмуть участь 36 команд. До нього потраплять:

Переможець Ліги чемпіонів-2024/25

Переможець Ліги Європи-2024/25

2 представники асоціацій, що наберуть найвищі коефіцієнти у таблиці УЄФА у сезоні-2024/25

10 чемпіонів асоціацій 1-10

6 других команд асоціацій 1-6

5 третіх команд асоціацій 1-5

4 четверті команди асоціацій 1-4

5 переможців кваліфікаційного раунду – шлях чемпіонів

2 переможця кваліфікаційного раунду – шлях ліг

Чемпіон України-2024/25 стартує в другому кваліфікаційному раунді шляху чемпіонів. До основного раунду ЛЧ треба буде пройти три відбіркових етапи. У разі невдачі наш чемпіон потрапить до Ліги Європи. Жеребкування другого раунду кваліфікації ЛЧ відбудеться 18 червня. Матчі – 22/23 та 29/30 липня.