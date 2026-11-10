Визначив команді України в Абу-Дабі чіткі завдання для подальшого діалогу, - Зеленський

Глава держави розповів, що отримав звіт від переговорної команди України.

"Тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним. Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених - це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування", - заявив президент.

Зеленський наголосив на потребі реальних інструментів щодо блокування будь-якого повторення війни. Крім того, під час переговорів підіймалася й необхідність деескалаційних кроків.

"Визначив нашій команді чіткі завдання для подальшого діалогу - як в тристоронньому форматі завтра, так і загалом надалі цими днями з представниками президента Америки та представниками Європи. Головне - реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота", - підкреслив глава держави.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні в Абу-Дабі відновилися тристоронні переговори між Україною, США та РФ. Європейські представники не беруть у них безпосередньої участі, однак проводять окремі консультації з українською делегацією.

До початку зустрічі з представниками РФ українська сторона провела переговори з делегаціями США та європейських країн. У консультаціях взяли участь представники Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії.