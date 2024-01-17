Візит Зеленського у Давос та розблокування кордону польськими перевізниками: новини за 16 січня

Президент Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. А польські перевізники погодилися припинити блокаду кордону з Україною.

Війна Росії проти України: останні новини

ДБР завершило розслідування справи щодо ухилянтів-депутатів Київради

Як повідомили в ДБР, завершено розслідування стосовно депутатів Київради, яких звинувачують в ухиленні від військової служби. Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби.

Зокрема, трьох столичних депутатів та помічника обвинувачують в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України), а керівника апарату КМВА - у сприянні в ухиленні.

Уряд Румунії досяг угоди з фермерами, які блокують кордон з Україною

За даними Euractiv, міністерство сільського господарства Румунії 15 січня досягло згоди з представниками великих сільськогосподарських організацій. Задоволено кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.

Міністр сільського господарства Флорін Барбу повідомив, що угода охоплює 13 вимог фермерів. Обговорення будуть продовжені, щоб знайти компроміс щодо невиконаних запитів.

Британська розвідка назвала головну мету російської армії на фронті

Як йдеться у звіті розвідки Британії, за останній тиждень ні російські, ні українські сили не досягли якихось значних успіхів.

За даними британців оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль Росії. Однак російська армія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.

Польські перевізники погодилися припинити блокаду кордону з Україною

Як передає Reuters, польські перевізники, які з початку листопада заблокували деякі пункти пропуску на кордоні з Україною, досягли угоди про "певні умови" з урядом і призупинять свій протест 17 січня о 13:00 за київським часом.

Міністерство інфраструктури Польщі організувало прес-конференцію, під час якої має бути підписано відповідну угоду.

Уряд додатково виділить військовим майже 800 млн гривень: на що підуть гроші

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що уряд з резервного фонду держбюджету виділяє 792 млн грн на зміцнення обороноздатності. Ці додаткові кошти розподіляються між військовими підрозділами на дуже нагальні потреби - на закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів.

"Мова йде саме про додаткове фінансування для кожної бригади (пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО)", - зазначив прем'єр.

Зеленський виступав у Давосі

Президент Володимир Зеленський, 16 січня виступав на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням.

Про Путіна, ризики від війни та мир: головні заяви Зеленського у Давосі

Президент Володимир Зеленський, 16 січня виступив на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням.

Голова держави назвав російського диктатора Володимира Путіна єдиною причиною продовжень конфліктів у світі, пояснив чим загрожує заморожування війни та закликав приєднатися до української "формули миру".

РБК-Україна в матеріалі зібрало головні заяви президента.

Рада розблокувала підписання законопроекту щодо легалізації медичного канабісу

Народні депутати на засіданні у парламенті, 16 січня, не підтримали на голосуванні проект постанови про скасування рішення про прийняття у другому читанні та в цілому проекту закону про легалізацію медичного канабісу" (№7457).

Євросоюз почав працювати над пропозиціями щодо заморожених активів РФ в інтересах України

Європейський Союз почав технічні роботи по реалізації пропозицій щодо використання заморожених російських активів в інтересах України, розповів міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петтегем.

Авіаудар РФ по Нью-Йорку: під завалами можуть залишатися люди, пошук призупинили

У селищі міського типу Нью-Йорку (Донецька область) на місці вчорашнього російського авіаудару по житловому сектору під завалами досі можуть знаходитися п'ять людей.

Рятувально-пошукові роботи призупинили через безпекову ситуацію, повідомляють в ДСНС.

Зеленський та Дуда зустрілися у Давосі: президент Польщі запевнив у політиці підтримки

У ході зустрічі лідери двох держав відвідали виставку, присвячену воєнним злочинам Росії. Вона проходила в Українському домі у Давосі.

"Я запевнив президента Володимира Зеленського, що політика щодо України буде стабільною, це буде політика підтримки весь час", - зазначив президент Польщі Анджей Дуда.