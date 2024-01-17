Визит Зеленского в Давос и разблокирование границы польскими перевозчиками: новости за 16 января

Президент Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. А польские перевозчики согласились прекратить блокаду границы с Украиной.

Война России против Украины: последние новости

ДБР завершило расследование дела по ухилянтам-депутатам Киевсовета

Как сообщили в ГБР, завершено расследование в отношении депутатов Киевсовета, обвиняемых в уклонении от военной службы. Им инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы.

В частности, трое столичных депутатов и помощник обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины), а руководителя аппарата КМВА - в содействии в уклонении.

Правительство Румынии достигло соглашения с фермерами, которые блокируют границу с Украиной

По данным Euractiv, министерство сельского хозяйства Румынии 15 января достигло согласия с представителями крупных сельскохозяйственных организаций. Удовлетворены несколько требований фермеров, которые протестовали в течение шести дней и блокировали границу с Украиной.

Министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что соглашение охватывает 13 требований фермеров. Обсуждения будут продолжены, чтобы найти компромисс по невыполненным запросам.

Британская разведка назвала главную цель русской армии на фронте

Как говорится в отчете разведки Британии, за последнюю неделю ни российские, ни украинские силы не добились каких-либо значительных успехов.

По данным британцев оцепление Авдеевки, вероятно, останется ключевым направлением усилий России. Однако российская армия достигла очень ограниченных территориальных завоеваний ценой значительных потерь как в технике, так и в личном составе.

Польские перевозчики согласились прекратить блокаду границы с Украиной

Как передает Reuters, польские перевозчики, с начала ноября заблокировавшие некоторые пункты пропуска на границе с Украиной, достигли соглашения об "определенных условиях" с правительством и приостановят свой протест 17 января в 13:00 по киевскому времени.

Министерство инфраструктуры Польши организовало пресс-конференцию, в ходе которой должно быть подписано соответствующее соглашение.

Правительство дополнительно выделит военным почти 800 млн. гривен: на что пойдут деньги

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства заявил, что правительство из резервного фонда госбюджета выделяет 792 млн грн на укрепление обороноспособности. Эти дополнительные средства распределяются между военными подразделениями на очень срочные нужды - на закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов.

"Речь идет именно о дополнительном финансировании для каждой бригады (пропорционально уплаченному в декабре НДФЛ)", - отметил премьер.

Зеленский выступал в Давосе

Президент Владимир Зеленский, 16 января, выступал на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе со специальным обращением.

О Путине, рисках от войны и мире: главные заявления Зеленского в Давосе

Президент Владимир Зеленский, 16 января, выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе со специальным обращением.

Глава государства назвал российского диктатора Владимира Путина единственной причиной продолжений конфликтов в мире, объяснил чем чревато замораживание войны и призвал присоединиться к украинской "формуле мира".

РБК-Украина в материале собрала главные заявления президента.

Рада разблокировала подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса

Народные депутаты на заседании в парламенте, 16 января, не поддержали на голосовании проект постановления об отмене решения о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о легализации медицинского каннабиса" (№7457).

Евросоюз начал работать над предложениями по замороженным активам РФ в интересах Украины

Европейский Союз приступил к техническим работам по реализации предложений по использованию замороженных российских активов в интересах Украины, рассказал министр финансов Бельгии Винсент Ван Петтегем.

Авиаудар РФ по Нью-Йорку: под завалами могут оставаться люди, поиск приостановили

В поселке городского типа Нью-Йорка (Донецкая область) на месте вчерашнего российского авиаудара по жилому сектору под завалами до сих пор могут находиться пять человек.

Спасательно-розыскные работы приостановили из-за ситуации безопасности, сообщают в ГСЧС.

Зеленский и Дуда встретились в Давосе: президент Польши заверил в политике поддержки

В ходе встречи лидеры двух государств посетили выставку, посвященную военным преступлениям России. Она проходила в Украинском доме в Давосе.

"Я заверил президента Владимира Зеленского, что политика по отношению к Украине будет стабильной, это будет политика поддержки все время", - отметил президент Польши Анджей Дуда.