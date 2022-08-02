Визит Пелоси на Тайвань подорвет американо-китайские отношения, - представитель КНР в ООН
Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подорвет отношения Китая и США.
Об этом заявил представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Такой визит, по-видимому, очень опасен, очень провокационен. Если такой визит состоится, это также подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами", — сказал Чжан на пресс-конференции, посвященной началу председательства Китая в Совете Безопасности ООН.
Он также заявил, что тенденция Тайваня к независимости продолжает развиваться и если не предпринять соответствующих решительных действий, чтобы остановить это, то ситуация может выйти из-под контроля.
Чжан призвал Вашингтон соблюдать свою приверженность принципу одного Китая, который, по его словам, президент США Джо Байден подтвердил во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином на прошлой неделе.
Напомним, ранее тайваньские СМИ анонсировали приезд Пелоси и озвучили планы визита.
Также мы писали, что, по информации китайских СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя.
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