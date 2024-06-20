Для військовозобовʼязаних, захисників та їх родин запустили чат-бот: для чого потрібен

В Україні з'явився онлайн-консультант для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин. Йдеться про спеціальний чат-бот "Армія+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони у Telegram.

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.

Як зазначається, чат-бот був створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям. Він містить інформацію про мобілізацію, ТЦК, військово-лікарську комісію, відстрочку, грошове забезпечення тощо. Бот видає швидкі відповіді на обрані запитання.

Мобілізація в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. 10 травня 2024 року також набув чинності новий закон про мобілізацію.

Згідно з оновленим законодавством, всі військовозобов'язані українці повинні оновити військово-облікові дані до 16 липня. Йдеться не лише про чоловіків, але й про категорію військовозобов'язаних жінок.

Оновити персональні дані можна у ТЦК, центрах надання адміністративних послуг та через електронний кабінет "Резерв+". У мобільному застосунку також з'явився Qr-код, який є аналогом паперових військово-облікових документів.

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