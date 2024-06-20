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Для військовозобовʼязаних, захисників та їх родин запустили чат-бот: для чого потрібен

Україна, Четвер 20 червня 2024 09:46
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Для військовозобовʼязаних, захисників та їх родин запустили чат-бот: для чого потрібен Фото: для військовозобовʼязаних, захисників та їх родин запустили чат-бот (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні з'явився онлайн-консультант для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин. Йдеться про спеціальний чат-бот "Армія+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони у Telegram.

Міноборони запустило чат-бот у месенджері Telegram. Бот "Армія+" доступний за посиланням.

Як зазначається, чат-бот був створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям. Він містить інформацію про мобілізацію, ТЦК, військово-лікарську комісію, відстрочку, грошове забезпечення тощо. Бот видає швидкі відповіді на обрані запитання.

Як скористатися?

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.

Мобілізація в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. 10 травня 2024 року також набув чинності новий закон про мобілізацію.

Згідно з оновленим законодавством, всі військовозобов'язані українці повинні оновити військово-облікові дані до 16 липня. Йдеться не лише про чоловіків, але й про категорію військовозобов'язаних жінок.

Оновити персональні дані можна у ТЦК, центрах надання адміністративних послуг та через електронний кабінет "Резерв+". У мобільному застосунку також з'явився Qr-код, який є аналогом паперових військово-облікових документів.

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