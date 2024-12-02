Військовослужбовці, що дезертирували можуть повернутися на службу без покарання

Військовослужбовці можуть добровільно повернутися на службу до 1 січня 2025 року. А саме ті, які самовільно залишили місце служби до 29 листопада 2024 року. За законом про добровільне повернення на службу після СЗЧ чи дезертирства, такі військовослужбовці можуть повернутися у відповідні частини та продовжити службу з усіма соціальними гарантіями.

Коли військовослужбовець прибуде до військової частини чи місця проходження служби, керівник військової частини повинен продовжити контракт та поновити виплати. Зокрема, грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення не пізніше ніж через 72 години. А також, пільг, передбачених державою.

Окрім того, командир частини повинен повідомити про поновлення контракту орган досудового розслідування та військову службу правопорядку. За словами Сапьян, це гарантує військовослужбовцю початок процедури закриття кримінального провадження.

Однак, якщо до 1 січня 2025 року військовослужбовець не повернеться до місця проходження служби, на нього чекатиме покарання. Зокрема, у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.