UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військовому РФ повідомили про підозру у викраденні мирного жителя в Чернігівській області

Фото: військовому РФ повідомили про підозру (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військовослужбовцю Російської Федерації було повідомлено про підозру у викраденні мирного жителя в Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року 33-річний військовослужбовець РФ спільно з іншими російськими військовими, озброєними автоматами зайшли на територію приватного господарства у с. Грем’яч Новгород-Сіверського району, де проживали двоє цивільних осіб.

Їх метою було отримання відомостей про місця перебування ЗСУ та співпраця з місцевими жителями,

Не отримавши необхідних даних, за наказом підозрюваного, інші військовослужбовці ЗС РФ провели в господарстві незаконний обшук.

Після цього, погрожуючи застосуванням зброї, росіяни заволоділи двома автомобілями, які знаходилися в гаражі потерпілого.

У подальшому окупанти насильно помістили господаря будинку до одного з викрадених автомобілів та у супроводі колони російської військової бронетехніки вивезли в бік кордону України з РФ.

"Робота щодо встановлення місцезнаходження потерпілого триває", - повідомили в генпрокурора.

Підозри окупантам і колаборантам

Служба безпеки України повідомила про підозру російським генералам - Олександру Чайку та Володимиру Кравченку. Вони командували авіаударами по багатоповерхівках під час боїв за Київ.

Також троє російських військових під час окупації села під Харковом розстріляли чоловіка з мотивів особистої помсти. Тепер їм оголосили підозри за порушення законів та звичаїв війни.

А вчителька в окупованому Мелітопольському районі створила "кадетський клас" для дітей, у якому їх готують для майбутньої служби в армії РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиВійна Росії проти України