Архивное фото: военно-учетный документ в электронной форме будет действительным е более года (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство Украины сегодня, 18 июня, приняло решение о том, что военно-учетный документ в электронной форме будет действительным не более года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

По словам нардепа, теперь прописано, что в военно-учетном документе будет QR-код. "Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более одного года с даты его формирования", - сообщил Гончаренко. Также военно-учетный документ в электронной и бумажной форме будет иметь одну и ту же силу.