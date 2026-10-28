Експерт припустив, що РФ купила чи вкрала технології "Бандеролей"

Що відомо про характеристики

Киричевський пояснив, що "Герань-2" і "Гарпія-1А" російський ВПК вважає різними виробами, але для України це той самий бензиновий шахед. За його словами, те, що зроблено в зоні "Алабуга", маркують як "Герань-2", а те, що зроблено на ІЕМЗ "Купол", як "Гарпія-1А". "Гарпія-1А", за його даними, йде і на експорт в Африку, і для підрозділів "Африканського корпусу".

"Бандероль" і "Дань-Т", за його оцінкою, слід розглядати як малогабаритні крилаті ракети зі злітною масою 260 кілограмів, із яких 130 кілограмів припадає на бойову частину. Він зазначив, що в них немає проблем з аеродинамікою польоту, а високоенергетичне паливо дає змогу летіти на 500 кілометрів. За його словами, "Бандероль" може навіть підвішуватися на вертоліт Мі-28.

Для порівняння він навів ракету "ЛМУР", яку росіяни раніше робили під Мі-28: злітна маса близько 105 кілограмів, із яких 15 кілограмів - бойова частина. На думку Киричевського, малогабаритну крилату ракету, у якої половина злітної маси припадає на бойову частину і яка стабільно літає, робити складно. Він припустив, що росіяни могли купити технологію або підгледіти щось на українських зразках; кого саме, він припускати не став.

Також Киричевський нагадав про витоки щодо так званих "Виробів 715 і 720" - ракет, які демонстрували на заводі МКБ "Райдуга»"під час візитів російського воєнно-політичного керівництва орієнтовно 2023-2024 років.

Як збивати і що роблять партнери

Киричевський зазначив, що коли є чим збивати, характеристики засобів відходять на другий план. Він підкреслив, що збити все на сто відсотків неможливо, а ефективність, за практикою партнерів, досягається однакова, але з витратами на порядки вищими.

Також він нагадав, що міністр оборони Євгеній Хмара публічно заявляв про потребу 10 тисяч двигунів одного типу на місяць наступного року. За словами Киричевського, це виклик для українського сектору військових технологій. Він згадав, що американці ще з 2023 року займаються малогабаритними реактивними двигунами, зокрема друком ракетних двигунів на 3D-принтерах.

Серед американських аналогів "Бандеролі" він назвав Rusty Dagger, який мали постачати Україні, та сімейство ракет Barracuda від Anduril.

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