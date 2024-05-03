"Військовий провал". Росія втратила на війні проти України 500 тисяч осіб, - МЗС Франції

Він наголосив, що Європа та її партнери зберігатимуть єдність, рішучість та продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Військовий провал Росії вже на обличчя. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч вбито. І все це навіщо? Якщо коротко - нізащо", - сказав міністр.

Глава МЗС також прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який допустив відправку військ в Україну. Сежурне заявив, що європейські повинні "грати відкрито" проти непередбачуваної та непослідовної Росії. Тим паче, коли мир в Європі опиняється під загрозою, то обмежень немає і не виключається жодний варіант.

"Європейські країни, від держав Балтії до Польщі та Фінляндії, повністю роблять внесок у підтримку України, у тому числі допомагаючи вести на місцях розмінування, співпрацюючи в галузі кібербезпеки, а також сприяючи виробництву зброї на території України", - додав французький міністр.