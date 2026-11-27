Розвиток безпілотних технологій варто розглядати разом зі штучним інтелектом, зазначив Фірсов. Якщо ШІ за кілька секунд може зробити дизайн презентації чи проаналізувати фінансову таблицю, то він може аналізувати й дані у військовій сфері. Не обов'язково, щоб він сам стріляв. За словами Фірсова, ШІ може дешифрувати інформацію, знаходити противника, визначати цілі та аналізувати застосування дронів.

Військовий нагадав, що Україна виготовила майже 10 мільйонів дронів. Це, за його словами, величезний масив даних: один дрон вразив ціль, інший не долетів, третій знищив техніку. Усе це може аналізувати штучний інтелект.

Експерт порівняв нинішню ситуацію зі створенням ядерної бомби. За його словами, з'являється тенденція до того, що полем бою керуватиме, зокрема, ШІ. Він наголосив, що це не історія про завтра чи наступний місяць, але перевагу отримає той, хто першим опанує технологію. У Збройних силах такі підходи, за його словами, лише зароджуються, а в цій ініціативі Україна, на його думку, на крок попереду росіян.

Фірсов описує майбутнє як велику кількість дронів, наземних роботизованих комплексів і повітряних систем, якими не керують безпосередньо люди. Люди лише задаватимуть параметри, а далі все відбуватиметься автономно.

За його словами, на глибині приблизно 15 кілометрів від умовної лінії зіткнення вже все відбувається за участі дронів. Наземний роботизований комплекс, який їде дорогою, поки що керується оператором. Фірсов вважає, що важливо не проґавити цей напрям і не віддати ініціативу ворогу.