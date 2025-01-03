"Дуже важка ситуація". Військовий закликає жителів Покровська евакуюватися

Про це заявив український поет і військовий Павло Вишебаба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Київ24".

"Особливо останні дві доби дуже важка ситуація в Покровську. Новий рік почався складно. Йдуть постійні обстріли і значно збільшилася кількість FPV-дронів, які залітають прямо в місто. Це десятки FPV-дронів", - зазначив він.

Обстріли й атаки FPV-дронами

Такі дрони, що літають на низькій висоті, здатні завдавати великої шкоди, і є серйозною загрозою для мирних жителів. Вишебаба наголосив, що їхня присутність у місті ускладнює оборону з боку ЗСУ, адже дрони можуть призвести до численних вибухів і руйнувань.

Попри постійну загрозу, у Покровську досі залишається багато людей, що створює додаткові проблеми для військових. Вишебаба закликав місцевих жителів до евакуації, наголошуючи, що це не лише питання їхньої безпеки, а й допомога ЗСУ в боротьбі з ворогом.

"Я б закликав місцевих жителів, якщо не заради своєї безпеки, якщо ви вже такі фаталісти і не хочете убезпечити себе, то будь ласка, зробіть це заради ЗСУ, яким ви заважаєте обороняти місто", - наголосив Павло Вишебаба.

Евакуація є можливістю зберегти життя та допомогти українським військовим у захисті міста від агресора.