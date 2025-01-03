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"Очень тяжелая ситуация". Военный призывает жителей Покровска эвакуироваться

Покровск, Пятница 03 января 2025 16:05
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"Очень тяжелая ситуация". Военный призывает жителей Покровска эвакуироваться Фото: военный призывает покинуть Покровск (t.me.zsuwar)
Автор: Владислава Ткаченко

В Покровске ситуация резко осложнилась из-за активизации российских обстрелов и увеличения атак FPV-дронов. Местных жителей призывают эвакуироваться.

Об этом заявил украинский поэт и военный Павел Вышебаба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Киев24".

"Особенно последние двое суток очень тяжелая ситуация в Покровске. Новый год начался сложно. Идут постоянные обстрелы и значительно увеличилось количество FPV-дронов, которые залетают прямо в город. Это десятки FPV-дронов", - отметил он.

Обстрелы и атаки FPV-дронами

Такие дроны, летающие на низкой высоте, способны наносить большой вред, и являются серьезной угрозой для мирных жителей. Вышебаба подчеркнул, что их присутствие в городе усложняет оборону со стороны ВСУ, ведь дроны могут привести к многочисленным взрывам и разрушениям.

Несмотря на постоянную угрозу, в Покровске до сих пор остается много людей, что создает дополнительные проблемы для военных. Вышебаба призвал местных жителей к эвакуации, подчеркивая, что это не только вопрос их безопасности, но и помощь ВСУ в борьбе с врагом.

"Я бы призвал местных жителей, если не ради своей безопасности, если вы уже такие фаталисты и не хотите обезопасить себя, то пожалуйста, сделайте это ради ВСУ, которым вы мешаете оборонять город", - подчеркнул Павел Вышебаба.

Эвакуация является возможностью сохранить жизнь и помочь украинским военным в защите города от агрессора.

Эвакуация из Донецкой области

Напомним, что Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления боевых действий. Эвакуационные поезда регулярно доставляют людей в безопасные регионы Украины, где переселенцы получают необходимую помощь и поддержку.

Переселенцев направляют в Ивано-Франковскую и Львовскую, а также Закарпатскую области.

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Покровск Эвакуация Дрони
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