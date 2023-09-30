Військовий облік жінок: кому треба піти у ТЦК та чи можна виїжджати за кордон

З 1 жовтня 2023 року усі жінки, які мають медичну освіту або працюють у медичній сфері, мають стати на військовий облік.

РБК-Україна відповідає на головні питання щодо військового обліку з інформацією від Міністерства охорони здоров'я .

Хто має стати на військовий облік

Зазначимо, що норма щодо постановки жінок на військовий облік не нова - вона діє ще з 1992 року. Тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебувають на військовому обліку.

Але з 1 жовтня на військовий облік обов'язково мають стати всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну чи фармацевтичну освіту або ж працюють за такими спеціальностями:

лікар,

стоматолог,

акушер,

фармацевт та провізор,

медична сестра,

наукова співробітниця,

керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо.

Водночас починаючи з січня 2023 року жінок, які навчаються на медичній або фармацевтичній спеціальності, будуть ставити на військовий облік одразу після закінченню навчання.

Заклад освіти за 2 місяці до закінчення навчання має подати списки жінок-випускниць до ТЦК.

Зміни з 1 жовтня

Постановка на військовий облік жінок працювала не досконало понад 30 років. Тому частина медиків в ньому не враховані.

Тому з 1 жовтня цього року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, яких з певних причин там немає.

При цьому наголошуємо, що постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації. Облік потрібний тільки для узагальнення інформації про наявний резерв медиків в Україні.

Скільки часу мають жінки, щоб стати на облік

Кожна жінка-медик, яка досі не перебуває на обліку, має стати на військовий протягом найближчих 3 років. Так, жінки матимуть час це зробити до 31 грудня 2026 року.

Виїзд за кордон

Жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. З 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок не буде.

Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати держкордон незалежно від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні.

Наразі обмеження діють лише для деяких категорій держслужбовців та посадових осіб, які обіймають певні посади.

Працевлаштування

До 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть влаштуватися на роботу без надання військового квитка.

Водночас під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство буде зобовʼязане повідомити про неї ТЦК. Далі жінка має самостійно прибути до ТЦК СП для взяття на військовий облік.