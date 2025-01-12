Військовий облік 17-річних. Що треба знати юнакам і якими є нові правила

Щороку на військовий облік призовників беруться громадяни України чоловічої статі, яким у рік постановки виповнюється 17 років. Втім, в цю процедуру нещодавно були внесені зміни.

Взяття на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявної кількості громадян, ступеня їх придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки тощо.

Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані прибути до районного (міського) ТЦК та СП за місцем проживання та подати необхідні документи, а саме:

паспорт громадянина України,

витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування),

для внутрішньо переміщених осіб - довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи,

свідоцтво про народження,

документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків,

документ про освіту,

довідка з місця навчання/роботи (за наявності),

чотири фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів (знімок без головного убору).

Втім, нещодавно Верховна Рада ухвалила закон щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників. І якщо раніше юнаки мали стати на облік протягом січня-березня, то згідно зі змінами, це можна зробити з 1 січня по 31 липня.

Також законом регламентується, що призовники можуть стати на облік не лише шляхом особистого прибуття до ТЦК з поданням необхідних документів, а й через застосунок "Резерв+".

Тому юнаки, яким протягом року виповнюється 17 років і які знаходяться за кордоном, зможуть стати на військовий облік в Україні дистанційно.