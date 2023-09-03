Військовим на фронт передали 30 бойових роботів від "Армії дронів": відео

Українські військові пройшли бойову підготовку на роботизованих платформах від "Армії дронів". Перша партія машин вже відправилась на фронт.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Кілька днів тому ми передали на фронт 25 бойових турелей "Шабля" і 5 наземних платформ "Рись", - повідомив Федоров.
За його словами, техніку розподілили між 10 підрозділами Сил оборони, які воюють по всій лінії фронту.
"Військові максимально оперативно навчилися керувати турелями й наземними платформами та вже незабаром використовуватимуть їх проти росіян на полі бою", - пояснив міністр.
Він також наголоси, що роботизовані системи в поєднанні з дронами допоможуть ефективніше уражати окупантів.
"Технологій на фронті буде більше. Працюємо над цим 24/7", - підсумував Федоров.
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