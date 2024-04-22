Військових РФ почали штрафувати за нездатність ППО впоратися з "бавовною", - партизани

"З кількох підрозділів протиповітряної оборони повідомляють, що військовослужбовців було позбавлено преміальних виплат через невдалі спроби відбити повітряні атаки з боку Сил оборони України. Командування частин після таких атак починає проводити службові розслідування та застосовувати до військовослужбовців дисциплінарні стягнення. На їхню думку, це мало стимулювати військовослужбовців, але на практиці виявилося навпаки", - йдеться в повідомленні руху.

Також агенти "АТЕШ" зазначають, що проблема полягає у стані техніки, яка використовується для відбиття атак. На їхню думку, ця техніка є старою і погано функціонує, що створює додаткові труднощі під час виконання завдань.

"Усе це негативно впливає на морально-психологічний стан військових колективів. Люди відчувають тиск і стрес, і багато хто з них шукає способів перевестися в інші підрозділи, де ситуація може бути більш сприятливою", - кажуть партизани.