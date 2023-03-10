Військові ЗСУ відбили понад 100 атак оккупантів на 5 напрямках, - Генштаб

У військовому командуванні наголосили, що саме на цих напрямках інтервенти зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій.

Минулої доби РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури та будинках цивільного населення в Україні.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що за добу противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. Наші захисники знищили 34 ракети.

Крім того, окупанти завдали 31 авіаційний удар, зокрема, використавши 8 БпЛА типу "Шахед-136", половина яких була збита. Також ворог здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без істотних змін.

РФ зберігає військову присутність на території Білорусі, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області.

" Протягом минулої доби ворог обстріляв з артилерії Єліне Чернігівської області; Середина-Буда і Атинське - Сумської та Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ і Бологівка у Харківській області", - йдеться у звіті.

На Куп'янському та Лиманському напрямах окупанти намагаються покращити тактичне становище. Противник обстріляв, зокрема, Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Западне, Кислівку, Крохмальне і Берестове Харківської області; Невське, Діброву і Червонопопівку у Луганській області, а також Роздолівку Донецької області.

На Бахмутському напрямі російські загарбники не припиняють штурмів міста Бахмут. Українські захисники відбили численні атаки в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснював безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілів зазнали районів н.п. Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське - Запорізької, а також Михайлівка та Херсон.

"Вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки", - розповіли в Генштабі.

Російські окупанти у Рубіжному Луганській області розміщують особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Загарбники розселяються на 1 та 2 поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару зенітно-ракетного комплексу на вогневій позиції.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичні центри, 3 склади боєприпасів, 6 станцій радіоелектронної боротьби та 2 засоби ППО на вогневій позиції.