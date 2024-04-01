Военные ВСУ показали редкий украинский БТР-4 "Буцефал"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Как рассказали в ведомстве, на видео экипаж из бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Именно они умело справляются с украинским БТР и выполняют боевые задания.

"Как и живое животное, железный конь тоже нуждается в уходе. Экипаж этого "Буцефала" может очень быстро привести его в порядок. Ребята знают свой БТР, как собственные пять пальцев - ведь совершили с ним не один десяток боевых выездов", - подписано видео.

Напомним, БТР-4 "Буцефал" – был разработан в Украине. Это полноприводный восьмиколесный бронетранспортер с колесной формулой 8×8. Он может являться базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты. "Буцефал" может вести боевые действия в разных условиях, в том числе при применении противником оружия массового поражения.

БТР может выполнять поставленные задачи в различных климатических условиях, выдерживая температуру от -40 до +55 Цельсия, на дорогах с разным покрытием и в условиях полного бездорожья.

Большинство деталей, которые необходимы для данного БТР - украинские, поэтому его стоимость составляет от 1,1 до 1,6 млн долларов.

Вид советских моделей он отличается тем, что имеет более безопасный выход солдат в задней части из десантного отсека. Среди недостатков выделяют плоское днище, что снижает противоминную защиту.

Характеристики БТР-4 "Буцефал":

Десант: 6-10 человек в зависимости от модификации.

Главное вооружение: автоматическая пушка типа 30 мм КБА-1 (2А72)/ЗТМ-1/две 23 мм автоматические пушки 2A7M.

Второстепенное вооружение: 7,62-мм танковый пулемет, в зависимости от модификации: 30-мм автоматический гранатомет АГ-17, ПТРК 9М113 "Конкурс" или "Барьер".

Операционная дальность: около 690 км.

Скорость: по трассе – до 100-110 км/ч (по бездорожью – 60 км/ч).

Система наведения: оптико-телевизионная с лазерным дальномером и стабилизацией угла зрения в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись восточнее Тернов (Донецкой области), российские войска концентрируют свои атаки в направлении Временного Яра.

В Украине на фронте в течение суток произошло 53 боевых столкновения. Ракетные войска ударили по 3 пунктам управления беспилотниками.

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