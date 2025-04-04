Військові зможуть одружуватися у "Дії" позачергово: деталі

Як скористатися послугою

Щоб скористатися послугою, військові проходитимуть авторизацію у застосунку "Армія+", де обиратимуть сервіс "Шлюб онлайн". Система автоматично перенаправить їх у "Дію", де вони отримають пріоритетний доступ до вибору дати й часу одруження.

У день весілля потрібно лише перейти за посиланням у "Дії" - і на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Церемонія триває до 30 хвилин. Усе, що потрібно, - смартфон та інтернет.

Чому послуга стала популярною

У відомстві зазначають, що це рішення стало відповіддю на величезний попит серед військових, які не мають змоги особисто приїхати до ДРАЦСу. Завдяки онлайн-формату одруження тепер можливе за кілька кліків - без походів по установах і довгих очікувань.

Шлюб онлайн через "Дію" вже став проривом: понад 4000 пар офіційно одружилися, більше 19 000 подали заявки, а понад 2 мільйони українців зробили пропозицію через застосунок. Завдяки новому функціоналу кохання стане ще ближчим - навіть попри війну та відстань.