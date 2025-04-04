Військові зможуть одружуватися у "Дії" позачергово: деталі

Уряд України ухвалив постанову, яка запроваджує пріоритетний запис на "Шлюб онлайн" через "Дію" для військових. Відтепер захисники та захисниці зможуть одружуватися без черг.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство цифрової трансформації та очільника відомства Михайла Федорова.
Щоб скористатися послугою, військові проходитимуть авторизацію у застосунку "Армія+", де обиратимуть сервіс "Шлюб онлайн". Система автоматично перенаправить їх у "Дію", де вони отримають пріоритетний доступ до вибору дати й часу одруження.
У день весілля потрібно лише перейти за посиланням у "Дії" - і на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Церемонія триває до 30 хвилин. Усе, що потрібно, - смартфон та інтернет.
У відомстві зазначають, що це рішення стало відповіддю на величезний попит серед військових, які не мають змоги особисто приїхати до ДРАЦСу. Завдяки онлайн-формату одруження тепер можливе за кілька кліків - без походів по установах і довгих очікувань.
Шлюб онлайн через "Дію" вже став проривом: понад 4000 пар офіційно одружилися, більше 19 000 подали заявки, а понад 2 мільйони українців зробили пропозицію через застосунок. Завдяки новому функціоналу кохання стане ще ближчим - навіть попри війну та відстань.
Нагадаємо, послуга "Шлюб онлайн" дозволяє громадянам одружуватися дистанційно за допомогою відеозв'язку. Цей сервіс спрощує процес реєстрації шлюбу, усуваючи потребу відвідувати державні установи. Послуга особливо корисна для військовослужбовців, які можуть укласти шлюб навіть перебуваючи на передовій.
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