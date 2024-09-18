Військові збили безпілотник, що намагався перетнути кордон Йорданії
Збройні сили Йорданії збили безпілотний літальний апарат, що намагався перетнути територію країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Місцеві ЗМІ не уточнили, з якого напрямку летів дрон.
"Прикордонні війська ... збили його (безпілотник. - ред.), і він був переданий спеціалізованим органам", - повідомило місцеве інформагентство "Петра" з посиланням на офіційне джерело у військовому керівництві.
Військові також зазначили, що "рішуче протистоять різним загрозам на кордонах королівства".
Інциденти в Йорданії
Йорданія межує з Сирією та Іраком - країнами, де діють терористичні угруповання, яких підтримує Іран. Також країна розташована поруч з Ізраїлем та окупованим ізраїльтянами Західним берегом річки Йордан.
Примітно, що заява про збиття невідомого дрону з'явилася невдовзі після того, як ліванське угруповання "Хезболла" звинуватило Ізраїль у підриві пейджерів по всьому Лівану. Внаслідок операції загинуло щонайменше вісім осіб і було поранено близько 3 тисяч, серед них - посол Ірану в Бейруті.
Нащодавно озброєний чоловік з Йорданії вбив трьох ізраїльтян на прикордонному переході Алленбі-Брідж на окупованому Західному березі річки Йордан.
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