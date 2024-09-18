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Военные сбили беспилотник, который пытался пересечь границу Иордании

Иордания, Среда 18 сентября 2024 01:59
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Военные сбили беспилотник, который пытался пересечь границу Иордании Фото: возле границы Иордании сбили неизвестный беспилотник (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Вооруженные силы Иордании сбили беспилотный летательный аппарат, пытавшийся пересечь территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Местные СМИ не уточнили, с какого направления летел дрон.

"Пограничные войска ... сбили его (беспилотник. - ред.), и он был передан специализированным органам", - сообщило местное информагентство "Петра" со ссылкой на официальный источник в военном руководстве.

Военные также добавили, что "решительно противостоят различным угрозам на границах королевства".

Инциденты в Иордании

Иордания граничит с Сирией и Ираком - странами, где действуют террористические группировки, которых поддерживает Иран. Также страна расположена рядом с Израилем и оккупированным израильтянами Западным берегом реки Иордан.

Примечательно, что заявление об уничтожении неизвестного дрона появилось вскоре после того, как ливанская группировка "Хезболла" обвинила Израиль в подрыве пейджеров по всему Ливану. В результате операции погибли по меньшей мере восемь человек и были ранены около 3 тысяч, среди них - посол Ирана в Бейруте.

Недавно вооруженный мужчина из Иордании убил трех израильтян на пограничном переходе Алленби-Бридж на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

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