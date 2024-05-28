Військові на Запорізькому напрямку отримають 500 "нічних" коптерів

Нагадаємо, нещодавно "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала нові контракти на закупівлю для Збройних сил 4200 дронів DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

Раніше, у квітні, з'явилася інформація, що влада США вважає безпілотники китайської компанії DJI, яка домінує на ринку комерційних і споживчих дронів, загрозою національній безпеці. Конгрес розглядає законодавство про їх заборону,

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