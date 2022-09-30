Військові відбили атаки ворога в районі чотирьох населених пунктів, - Генштаб

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник продовжує обстріли населених пунктів з танків та артилерії різних типів:

на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп’янськ;

на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Блакитні Озера;

на Бахмутському напрямку - Соледар, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Зайцеве та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Карлівка, Первомайське, Тоненьке, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку - в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Времівка, Нескучне та Шевченко.

На Запорізькому напрямку активних наступальних дій противник не вів. Вогневого ураження завдано в районах населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Новопіль, Темирівка, Білогір’я, Гуляйполе, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новогригорівка, Партизанське, Киселівка, Благодатівка, Калинівка, Високопілля, Архангельське, Осокорівка та Біла Криниця.

За минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське.

Авіація сил оборони завдала 9 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.

Ракетні війська і артилерія уразили шість командних пунктів, тринадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії ворога.