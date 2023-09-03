Військові успіхи в морі дали змогу Україні реалізувати експортний коридор морським шляхом, - експерт

"Для української економіки це, безумовно, дуже хороший сигнал, який говорить про те, що фактично Україна вже повертається поступово до довоєнного, до вторгнення, економічного життя, якщо вже навіть змогла відновити свій експорт, і не тільки аграрний, морським шляхом", - зазначив він.

За його словами, на найближчій зустрічі президента Туреччини Ердогана та президента Росії Путіна, Росія буде намагатися зіграти "гарну міну при поганій грі": будете намагатися "продати" світу нову зернову угоду як жест доброї волі, щоб не допустити голоду в світі.

"Звичайно, що нова зернова угода вже не повинна бути такою, як попередня. Тому є шанс, що крім того, що Україна зараз самостійно намагається і потрохи реалізує безпеку мореплавства, якщо до цього ще додасться угода з Росією по зерну, тоді обсяги експорту України морським шляхом зможуть зрости в рази", - наголосив експерт.

Нагадаємо, днями ще два заблокованих через війну судна з чавуном та залізорудним концентратом вийшли з українських портів в напрямку Босфору.

За словами міністра Олександра Кубракова, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна.

Ним в першу чергу користуються судна, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федераціїи.