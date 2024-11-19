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Військові самі вирішуватимуть, кому йтимуть виплати в разі полону чи зникнення: підписано закон

Вівторок 19 листопада 2024 19:09
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Військові самі вирішуватимуть, кому йтимуть виплати в разі полону чи зникнення: підписано закон Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №11407. Він дозволить військовим самостійно вирішити, хто отримає виплати, якщо вони зникнуть безвісти чи потраплять у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

У тексті документа вказано, що якщо військовий не складе особистого розпорядження, то гроші буде розподілено рівними частинами за чергою. Спочатку виплати отримають дружина або чоловік, потім - законні представники малолітніх (неповнолітніх) дітей та людей з інвалідністю з дитинства, а потім - батьки військовослужбовців.

Водночас гроші не будуть виплачені дітям, батькам та іншим людям, що одержують від військовослужбовця аліменти, та батькам, які позбавлені батьківських прав, якщо ці права не поновив суд.

Кошти особам виплачуватимуть рівними частинами, загальна сума не буде більша ніж 50% від грошового забезпечення після необхідних відрахувань, передбачених законом.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Кабмін затвердив новий порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Однак сума виплат не змінюється.

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