Військові РФ знову атакували Херсон: є поранені

Російські військові з окупованого лівого берега знову атакували Херсон. В результаті ворожої атаки було поранено трьох містян.
Про це розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Годину тому армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега вкотре обстріляла Херсон!", - повідомив глава МВА.
Мрочко повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Корабельному районі отримали поранення троє людей - жінка і двоє чоловіків.
"Наразі усі постраждалі ушпиталені. Їм надається медична допомога", - пояснив він.
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 4 листопада, росіяни здійснили 100 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 474 снаряди з мінометів, Артилерії, "Градів", танків, БпЛА й авіації. По Херсону ворог випусти 12 снарядів.
Терористи поцілили у:
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення", - додав Прокудін.
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