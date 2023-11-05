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Військові РФ знову атакували Херсон: є поранені

Фото: росіяни атакували Херсон (facebook.com brovary.net.ua)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові з окупованого лівого берега знову атакували Херсон. В результаті ворожої атаки було поранено трьох містян.

Про це розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Годину тому армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега вкотре обстріляла Херсон!", - повідомив глава МВА.

Мрочко повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Корабельному районі отримали поранення троє людей - жінка і двоє чоловіків.

"Наразі усі постраждалі ушпиталені. Їм надається медична допомога", - пояснив він.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 4 листопада, росіяни здійснили 100 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 474 снаряди з мінометів, Артилерії, "Градів", танків, БпЛА й авіації. По Херсону ворог випусти 12 снарядів.

Терористи поцілили у:

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • навчальний заклад у Херсонському районі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення", - додав Прокудін.

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ХерсонВійна Росії проти України