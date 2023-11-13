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Військові РФ обстріляли Берислав: є постраждалі

Берислав, Понеділок 13 листопада 2023 16:24
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Військові РФ обстріляли Берислав: є постраждалі Фото: росіяни обстріляли Берислав (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації в черговий раз обстріляли місто Берислав Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

"Російська армія вдарила по Бериславу. Постраждала 70-річна жінка", повідомили в адміністрації.

За даними ОВА, у потерпілої діагностували вибухову травму та поранення ніг. Зараз їй надають медичну допомогу.

Пізніше стало відомо про ще одного чоловіка, який постраждав внаслідок російських обстрілів Берислава.

"Лікарі надали на місці допомогу 49-річному чоловікові. В нього - струс головного мозку та вибухова травма", - розповіли в адміністрації.

Обстріли Херсонської області

Російські окупанти регулярно обстрілюють звільнену правобережну частину Херсонської області. Для атак вони використовують, зокрема, артилерію та авіацію. На жаль, через постійні удари гинуть мирні жителі регіону.

Так, в ніч на 25 жовтня російські війська атакували населені пункти Херсонської області керованими бомбами, дронами-камікадзе, і завдали ракетного удару.

Внаслідок обстрілу Берислава загинув підліток.

Ми також повідомляли, що шостого листопада окупанти за ніч випустили рекордну кількість авіабомб по Бериславу та Кринках.

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