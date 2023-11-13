Военные РФ обстреляли Берислав: есть пострадавшие

Военные Российской Федерации в очередной раз обстреляли город Берислав Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

"Российская армия ударила по Бериславу. Пострадала 70-летняя женщина", сообщили в администрации.

По данным ОВА, у пострадавшей диагностировали взрывную травму и ранение ног. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Позже стало известно о еще одном мужчине, пострадавшем в результате российских обстрелов Берислава.

"Врачи оказали на месте помощь 49-летнему мужчине. У него - сотрясение головного мозга и взрывная травма", - рассказали в администрации.

Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают освобожденную правобережную часть Херсонской области. Для атак они используют, в частности, артиллерию и авиацию. К сожалению, из-за постоянных ударов гибнут мирные жители региона.

Так, в ночь на 25 октября российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области управляемыми бомбами, дронами-камикадзе, и нанесли ракетный удар.

В результате обстрела Берислава погиб подросток.

Мы также сообщали, что шестого ноября оккупанты за ночь выпустили рекордное количество авиабомб по Бериславу и Крынкам.

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