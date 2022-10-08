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Військові продовжують рух. Зеленський розповів про ситуацію на фронті

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Київ, Субота 08 жовтня 2022 21:35
Військові продовжують рух. Зеленський розповів про ситуацію на фронті Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 8 жовтня, продовжився рух українських військових на півдні та сході країни. При цьому біля Бахмута наші захисники тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Продовжився рух наших військових, СБУ, Нацгвардії та всіх, хто бере участь у діях на сході та на півдні нашої держави", - розповів Зеленський.

За його словами, українські військові продовжують зберігати позиції у Донецькій області і, зокрема, на Бахмутському напрямку. Нині там відбуваються дуже жорсткі бої.

"Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр за мужність, за стійкість саме на цьому напрямі. Дякую всім нашим зенітникам та кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Генштаб доповідав, що 8 жовтня українські військові відбили атаки російських окупантів, які намагалися наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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